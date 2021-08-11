В Якутию прибыли дополнительные силы МЧС для тушения пожаров

В республике полыхает около полутора миллионов гектаров леса

В Якутию по поручению президента прибыли дополнительные силы МЧС. В республике - критическая ситуация с природными пожарами. Полыхает около полутора миллионов гектаров леса. Пламя угрожает населённым пунктам. Идёт эвакуация жителей. В тушении задействованы спасатели, военные, сотрудники Авиалесоохраны. Помогают добровольцы.

В Чурапсинском районе Якутии идет экстренная эвакуация. Огонь вплотную подбирается к деревням. Людей вывозят в безопасные места. На внедорожниках, бронетехнике, легковых машинах. В поселках остаются только сотрудники МЧС и добровольцы. Спасают от огня электроподстанцию. Но едва им удается сбить пламя в одном месте, как появляется новый очаг.

Ветер до 15 метров в секунду. Верховой пожар накрывает тайгу словно лавина. Основные причины возгорания - сухие грозы и аномальная жара. Пламя уже уничтожило более 6 миллионов гектаров леса. Сейчас в Якутии, на которую приходится 90 процентов российских пожаров, действует режим чрезвычайной ситуации.

В пелене дыма утопают города и поселки. В борьбе с пожарами задействована авиация. Самолеты Бе-200, вертолеты и Ан-26 - спецборт Авиалесоохраны, оснащенный оборудованием для искусственного формирования грозовых облаков.

"Пытаемся при малейших возможностях воздействовать на атмосферу, на облачность и вызвать хоть какие-то осадки, которых субъект не видит уже в течение трех месяцев", - заявил начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев.

Но площадь пожаров настолько велика, что даже вызванные местами дожди кардинально ситуацию не меняют. Сегодня в Якутию переброшены несколько резервных отрядов из 15 регионов России.

"Аэромобильная группировка насчитывает сто человек личного состава, шанцевый инструмент, ранцевые огнетушители, полностью готовы для автономного проживания в течение десяти суток", - говорит начальник тульского СЦ МЧС России Евгений Орлов.

Всего в усиленной группировке уже более 4 тысяч человек. Спасатели устраивают заградительные подрывы, прокладывают минерализованные полосы. Там, куда не проехать машиной, тушат огонь вручную. Остановить огонь удается с трудом - и не факт, что пламя не вспыхнет на этом участке вновь.

Лесные пожары вплотную подбираются к деревням в Мордовии. Накануне пожарным удалось отстоять от огня город Саров. В Иркутске, Красноярске, Улан Удэ из-за сильного задымления нарушено авиасообщение. Едкая гарь застилает тысячи деревень. Если до конца недели обстановка в Забайкалье не улучшится, в регионе, как и в Якутии, намерены ввести режим ЧС.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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