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Названо число пострадавших от паводков на Дальнем Востоке

11:43
  • среда
  • 11 августа 2021

Борьба со стихией продолжается

На Дальнем Востоке продолжается борьба с паводками. Пострадавшими от масштабных наводнений уже признаны почти 25 тысяч человек.

В Амурской области сегодня утром большая вода пришла ещё в четыре села, их жители эвакуированы. Гребень паводка приближается к Архаринскому району. В Благовещенске уровень Амура вот-вот преодолеет критическую отметку.

На 30-40 сантиметров он может подняться и в районе Хабаровска, где экстренно возводится заградительный затвор. Число дачных участков, оказавшихся в зоне подтопления на островах напротив города, достигло 670.

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