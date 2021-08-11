Названо число пострадавших от паводков на Дальнем Востоке

Борьба со стихией продолжается

На Дальнем Востоке продолжается борьба с паводками. Пострадавшими от масштабных наводнений уже признаны почти 25 тысяч человек.

В Амурской области сегодня утром большая вода пришла ещё в четыре села, их жители эвакуированы. Гребень паводка приближается к Архаринскому району. В Благовещенске уровень Амура вот-вот преодолеет критическую отметку.

На 30-40 сантиметров он может подняться и в районе Хабаровска, где экстренно возводится заградительный затвор. Число дачных участков, оказавшихся в зоне подтопления на островах напротив города, достигло 670.

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