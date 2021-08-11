Коронавирус в России и мире: как идет борьба с опасной инфекцией

В Европе вводят все новые антиковидные ограничения

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлен 21 тысяча 571 новый случай коронавируса. Из больниц выписаны 20 тысяч 67 человек. Темп распространения ковида в нашей стране снижается, в том числе благодаря вакцинации.

- Вы там больных собираете? Еще надо будет подойти, выписные на них забрать, чтобы в историю болезни вклеить.

Больными пациентов врач называет скорее по привычке. На самом деле они уже вылечились и направляются домой - за последнее время более 100 человек. Помощь жителям города Черногорска в Хакасии оказывали военные медики. К министру обороны обратились власти региона после того, как ситуация с коронавирусом в республике стала ухудшаться. Но сегодня она уже стабилизировалась. Как и в целом по России, накануне был зафиксирован минимальный с 30 июня прирост заболеваемости. Это результаты массовой вакцинации. Открываются все новые прививочные пункты. Их работу организуют по современным стандартам.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы люди, которые будут хотеть сделать вакцину, как можно меньше времени проводили при подготовке документов. Для этого будут отлажены буквально к концу недели инфоматы - электронная очередь современная. И, более того, мы ожидаем современного робота, о чем мы отдельно уведомим, который также будет способен сканировать документы человека", - сказал директор центра медицинской профилактики в Петербурге, руководитель проекта "Вакцинация" Дмитрий Ченцов.

А в Европе вводят все новые антиковидные ограничения. Во Франции с начала августа без сертификата о вакцинации нельзя сесть в поезд или самолет, а также поесть в кафе. Несколько недель перед введением этих мер люди протестовали, но, похоже, смирились. Впрочем, некоторые нашли выход - в рестораны они теперь ездят в соседнюю Бельгию, где таких жестких требований пока нет. А боевой запал французов теперь подхватили жители Литвы. Накануне митинг в Вильнюсе против антиковидных ограничений был согласован, но демонстранты и после его окончания не пожелали расходиться. Столкновения с полицией продолжались до позднего вечера.

А между тем заболеваемость коронавирусом в Литве растет уже третью неделю. И если ситуация не улучшится, власти планируют ввести пропуска для входа в общественные места, а те, кто не вакцинировался, могут потерять право на бесплатное лечение.

После некоторого спада снова фиксируют всплеск заболеваемости в США. За последние сутки - почти 60 тысяч случаев. 286 человек умерли. На очередном брифинге президента Джо Байдена прямо спросили: не пора ли губернаторам штатов, которые отменили обязательное ношение масок, указать на их ошибки.

"Я не уверен, что могу. Пока мы выясняем это. На федеральном уровне у меня есть такие полномочия", - сказал Байден.

Однако специалисты единодушны, особенно в том, что касается ношения масок в школах.

"Многие семьи потрясены всплеском заболеваемости и не знают, что им делать. Мы уверены, что дети могут безопасно посещать школу, если соблюдаются меры безопасности, в частности, ношение масок. В некоторых школах, где это требование не является обязательным, родители сами могут контролировать, носит ли их ребенок маску", - заявила руководитель отделения детских инфекционных болезней, университет Эмори (США) Энди Шейн.

Наибольший всплеск заболеваемости произошел как раз в тех штатах, где отменили ограничения - во Флориде, Техасе, Луизиане. Последний штат также возглавил антирейтинг по числу нежелающих прививаться граждан.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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