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ОНФ помог потерявшему родителей мальчику попасть в школу "Самбо-70"

12:01
  • среда
  • 11 августа 2021

Мама и папа Богдана погибли от последствий коронавирусной инфекции

Исполнить мечту и оказать всю необходимую поддержку. Общероссийский народный фронт продолжает помогать детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

В прошлом году семилетний Богдан Амбарцумов потерял родителей. Они скончались от последствий коронавирусной инфекции. Отец мальчика - Борис Амбарцумов - был профессиональным борцом, чемпионом Европы, четырёхкратным чемпионом России. Маленький Богдан решил пойти по стопам отца и тоже стать спортсменом. Родственники мальчика обратились за помощью в Общероссийский народный фронт с просьбой осуществить мечту ребёнка и уже в сентябре Богдан пойдёт в легендарную школу "Самбо-70".

"Хочется сказать ещё раз слова благодарности департаменту спорта, руководству школы "Самбо-70" за помощь, они приняли в свою семью спортсменов Богдана, и он пойдёт в первый класс. И мы надеемся, что он станет хорошим спортсменом и продолжит заниматься тем, чем занимался его отец: станет не просто чемпионом Европы, чемпионом России, надеемся, что и чемпионом мира и чемпионом Олимпийских игр", – заявил Сергей Зверев, руководитель регионального исполкома ОНФ в Москве.

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