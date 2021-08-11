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Доказал свою эффективность: "Спутнику V" исполнился год

11:51
  • среда
  • 11 августа 2021

Только в России вакциной привились почти 40 миллионов человек

Ровно год назад - 11 августа 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.

Названо преимущество "Спутник V" перед американскими вакцинами
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"Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Клинические испытания показали: препарат абсолютно безопасен. Его эффективность против уханьского штамма составляет 92%. Однако российская вакцина защищает и от других мутаций вируса, например, "дельта".

Сейчас "Спутник" выпускают на четырех предприятиях - и это только в нашей стране. Также препарат одобрен в семи десятках государств. В России "Спутником" привились уже 39 миллионов человек. О необходимости вакцинации еще раз напомнили в Минздраве.

"Слышу фразу, что, к сожалению, не успел вакцинироваться. Да, собирался, да, было в планах, но не вакцинировался и, к несчастью, заболел, а подчас тяжело. Самое обидное слышать эти слова, потому что когда мы имеем профилактическое средство, когда мы можем профилактировать заболевание, когда мы можем спасти жизнь и этого не происходит, когда человек отложил на потом, это не поход в медицинскую организацию за какой-то справкой, это визит к медицинскому работнику, который позволяет сохранить жизнь", - говорит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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