Участники патриотического проекта получат дополнительные баллы при поступлении

Такая инициатива депутата Госдумы Ирины Белых была поддержана городскими властями

Планы по развитию патриотического проекта "Мой район в годы войны" в предстоящем учебном году обсудили в Москве. Во встрече участвовали директора образовательных учреждений столицы и педагоги.

Главная цель проекта - привлечь внимание подростков к изучению истории своей страны и своего города, рассказать о подвигах тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной. Ежегодно олимпиады и конкурсы, которые проводятся в рамках проекта, объединяют десятки тысяч школьников и студентов колледжей. Самые активные участники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз - такая инициатива депутата Госдумы Ирины Белых была поддержана городскими властями.

"Нам очень хочется, чтобы те дети, которые ведут исследовательскую работу, которые позиционируют себя как патриоты города, как патриоты страны – они были услышаны не только семьей, классом, нам очень хочется, чтобы они были интересны и чтобы они видели свой труд. Поэтому сегодня мы говорили о дополнительных баллах ЕГЭ с волонтерским движением, о новых профессиях – ассистент экскурсовода", - заявила депутат Госдумы Ирина Белых.

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