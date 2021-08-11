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В штабе общественной поддержки ЕР обсудили экологическую ситуацию в Москве

12:13
  • среда
  • 11 августа 2021

В дискуссии приняли участие эксперты, политики и общественники

Экологическую ситуацию в Москве обсудили сегодня в штабе общественной поддержки "Единой России". В дискуссии приняли участие эксперты, политики и общественники.

Как отметила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая, столица - один из самых экологичных городов, однако и здесь есть, над чем работать. К примеру, рекультивировать ряд мусорных полигонов, высадить больше деревьев, очистить водоемы. Ранее эксперт ОНФ предложила повысить уровень экоответственности предприятий, вывести вредные производства за черту населенных пунктов и увеличить площадь так называемого "зеленого пояса" Москвы.

"Что мы можем сделать на уровне наших районов? Руками ГБУ "Жилищник", руками жителей района? Чтобы нам вот рядом с домом создать тот прекрасный оазис экологии. Вот что зависит от нас и что зависит от города?" – спросила Татьяна Буцкая, председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ.

"Жители какого-нибудь двора под руководством профессиональных садовников и ботаников, с участием журналистов и властей по согласованным, естественно, с властями и "Жилищником" планом высаживали, устраивали такие грандиозные субботники по высадке растений. Сейчас это движение набирает такую вообще активность, и столько ещё городов хотят подключиться к этому", - сказал Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

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