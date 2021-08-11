Голодные медведи стали чаще нападать на людей в Красноярском крае

Туристов просят не разбивать палаточные лагеря в лесах

В Красноярском крае жители нескольких сел живут в постоянном страхе. Из-за случаев нападения медведей - они не только перестали ходить в лес, но и из домов стараются лишний раз не выходить. За это лето в районе от лап хищников погибли два человека. А посещение природного заповедника "Ергаки" частично закрыли для туристов до 1 ноября.

Агрессивны и очень опасны. На одной из ферм в селе Георгиевское Канского района пастухи обнаружили десять растерзанных прямо в стойле телят. В преступлении сразу заподозрили медведей. Пастухи вызвали полицию. Охотники несколько раз прочесали тайгу рядом с селом, однако хищников так и не обнаружили. Хотя местные жители утверждают, что медвежьих следов вокруг очень много. И теперь даже бывалые лишний раз подумают: отправляться ли в лес за ягодами и грибами.

"Конечно, страшно. Ребятишки у меня, внуки. Боялись, два дня дома сидели. Чего дома? Мы боимся медведей. Вдруг в деревню придет. Ну, конечно, страшно, это же зверь", - говорит жительница села Георгиевка Елена Живаева.

В конце июля встреча медведя с человеком, здесь же - в Красноярском крае, в природном парке "Ергаки" - закончилась трагедией. Медведь внезапно напал на группу туристов из Москвы, когда они уже сворачивали лагерь. Схватил одного. Троим удалось спастись. Они бросились бежать в гору.

"Набрали высоту и начали видеть то место, где у нас палатки, камни стояли. Смотрим: тело лежит, рядом медведь стоит. То туда, то сюда, тело ест. Потом отвлекся от тела, начал на нас смотреть, мы еще выше полезли", - рассказывает один из туристов.

В руководстве парка "Ергаки" сообщили: эта группа туристов была зарегистрирована, но отправились они в очень отдаленный район, в практически непроходимые места.

"Случай произошел в западной части природного парка "Ергаки", приблизительно от центральной зоны отдаленность в тридцать километров. Этот участок малопроходимый, и очень мало туристов там ходит, ходят туристы-спортсмены, которые защищают категорийность", - объясняет стариший государственный инспектор природного парка "Ергаки" Евгений Азаров.

Но это не единственный случай. Месяцем раньше в этом природном парке медведь насмерть задрал подростка. Ученые сейчас пытаются понять, с чем связана такая агрессия. Одна из очевидных причин - из-за холодного лета медведи остались без привычной пищи. В её поисках и началась миграция.

В природном парке "Ергаки" сейчас предпринимают ряд мер, чтобы избежать подобных ситуаций. Настоятельно рекомендуют туристам в ближайшее время воздержаться от ночевок. Совершать только однодневные походы и лишь по экотропам. С 15 августа просят прекратить деятельность коммерческих палаточных лагерей. И разъясняют приказ местного министерства экологии о разрешенном отстреле еще пяти медведей.

"Приказ Минэкологии связан с тем, что разрешено дирекции парка отрегулирование еще пяти дополнительных особей. Но это не значит, что эти особи будут отстреляны. Это значит, что у нас будет возможность в случае реальной опасности для туристов принять быстрые меры по отрегулированию медведей, если он действительно угрожает людям", - говорит директор природного парка "Ергаки" Игорь Грязин.

Безопасность туристических маршрутов - проблема не одного парка "Ергаки", но и многих других особо охраняемых территорий в стране. Эксперты говорят: решать её нужно комплексно, чтобы предотвратить конфликты хищников и людей.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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