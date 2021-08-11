ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Дианы Яковлевой

Требуется ещё один миллион рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение семилетней Дианы Яковлевой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать половину необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог девочке. Но требуется ещё миллион рублей.

У Дианы смертельно опасное заболевание - апластическая анемия. Единственный способ спасти ребёнка - сделать пересадку костного мозга. Операцию нужно провести как можно скорее - это повысит шансы на то, что трансплантат приживётся успешно. Однако в отечественном реестре доноров нет ни одного полностью совместимого. А поиски за рубежом семья сама оплатить не в силах.

Мы продолжаем помогать Диане все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дианы Яковлевой, программа 1246

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Дианы Яковлевой

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