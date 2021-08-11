Коронавирусом в России заболел еще 21571 человек

Вылечились 20067 человек

За минувшие сутки в России зарегистрирован 21571 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 799 человек, выздоровели 20067 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2076. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1804 человека, в Подмосковье - 1054.

За весь период пандемии в стране выявлено 6512859 случаев инфекции. Умер 167241 пациент. Выздоровели 5808777 человек.

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