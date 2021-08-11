Путин отметил вклад АСИ в развитие предпринимательства

Агентство празднует десятилетие

На сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму президента Владимира Путина по случаю десятилетия Агентства стратегических инициатив.

"За прошедшие годы АСИ укрепило свой авторитет, многое сделало для продвижения общественно значимых проектов, направленных на развитие в нашей стране предпринимательства и передовых технологий", - отметил российский лидер.

По словам Путина, коллектив АСИ отличают командный дух, высокий профессионализм и сплоченность. Глава государства выразил уверенность в том, что агентство продолжит активно трудиться, способствуя осуществлению востребованных идей и инициатив.

АСИ начало работу 11 августа 2011 году. Оно занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, а также содействием развитию молодых управленцев и улучшением предпринимательского климата в стране.

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