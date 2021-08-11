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Путин отметил вклад АСИ в развитие предпринимательства

10:45
  • среда
  • 11 августа 2021

Агентство празднует десятилетие

На сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму президента Владимира Путина по случаю десятилетия Агентства стратегических инициатив.
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"За прошедшие годы АСИ укрепило свой авторитет, многое сделало для продвижения общественно значимых проектов, направленных на развитие в нашей стране предпринимательства и передовых технологий", - отметил российский лидер.

По словам Путина, коллектив АСИ отличают командный дух, высокий профессионализм и сплоченность. Глава государства выразил уверенность в том, что агентство продолжит активно трудиться, способствуя осуществлению востребованных идей и инициатив.

АСИ начало работу 11 августа 2011 году. Оно занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, а также содействием развитию молодых управленцев и улучшением предпринимательского климата в стране.

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