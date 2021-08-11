Площадь разлива нефти в Черном море оказалась занижена в 400 тысяч раз

Ранее сообщалось о 200 квадратных метрах

Площадь разлива нефтепродуктов под Новороссийском оказалась в 400 тысяч раз больше, чем ранее сообщалось.

Об этом "Интерфаксу" заявил Институт космических исследований Российской академии наук (РАН).

"По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", - заявили специалисты.

Ранее представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заявили, что в воду попало около 12 кубометров нефти, которые образовали пятно площадью 200 квадратных метров. В настоящее время оно локализовано.

ЧП произошло 7 августа. В Черном море под Новороссийском произошла утечка сырой нефти при погрузке через выносной терминал в греческое судно Minerva Symphony (порт приписки — Пирей). В выходные на пляжах в Широкой Балке и Дюрсо повесили черные флаги, запрещающие купание.

Прокуратура начала проверку. По предварительным данным, утечка произошла из-за разрушенного гидрокомпесатора на выносном причальном устройстве.

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