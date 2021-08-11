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Сборная России впервые за четыре года сыграет на стадионе "Спартака"

11:19
  • среда
  • 11 августа 2021

Подопечные Карпина встретятся с Мальтой

Футбольная сборная России 7 сентября сыграет в Москве с командой Мальты в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпина официально представили в качестве главного тренера сборной

Встреча состоится на домашнем стадионе "Спартака" - "Открытие Банк Арена".

Ранее Российский футбольный союз перенес матч с Мальтой из Волгограда в Москву по соображениям эпидемиологической безопасности.

"Наши парни сыграют на стадионе "Спартака" впервые за четыре года", - отметили в пресс-службе сборной.

Всего сборная России провела на этой арене шесть встреч, обыграв Швецию (1:0), Черногорию (2:0) и Литву (3:0), сыграв вничью с Молдавией (1:1), а также проиграв Австрии (0:1) и Португалии (0:1).

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