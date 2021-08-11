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В ДТП со скорой в Тольятти есть пострадавшие

11:11
  • среда
  • 11 августа 2021

Участниками аварии стали три авто

На пересечении улиц Карла Маркса и Горького в Тольятти произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из них - "Газель" скорой помощи, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.
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Скорая столкнулась с Mitsubishi Lancer, тот после этого - с Datsun on-DO. "Газель" при этом перевернулась.

"В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля "Газель", - уточнили в полиции, добавив, что все трое - сотрудники скорой помощи.

Причины аварии выясняются, начата проверка.

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