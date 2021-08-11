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Немецкие спецслужбы задержали британца по подозрению в работе на Россию

11:36
  • среда
  • 11 августа 2021

Москва якобы заплатила наличными

В Германии задержали гражданина Великобритания по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Британец по имени Дэвид работал в посольстве Великобритании в Берлине. Генпрокуратуре ФРГ удалось выяснить, что как минимум один раз он передал секретные документы представителю российской спецслужбы.

В качестве вознаграждения за информацию Дэвид получил наличные деньги. Сумма неизвестна, передает "Интерфакс".

Российская сторона пока никак не прокомментировала этот инцидент. 

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