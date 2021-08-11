Немецкие спецслужбы задержали британца по подозрению в работе на Россию

Москва якобы заплатила наличными
В Германии задержали гражданина Великобритания по подозрению в работе на российские спецслужбы.
Британец по имени Дэвид работал в посольстве Великобритании в Берлине. Генпрокуратуре ФРГ удалось выяснить, что как минимум один раз он передал секретные документы представителю российской спецслужбы.
В качестве вознаграждения за информацию Дэвид получил наличные деньги. Сумма неизвестна, передает "Интерфакс".
Российская сторона пока никак не прокомментировала этот инцидент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram