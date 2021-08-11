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Сергунина рассказала об участии российских команд в финалах двух гастроконкурсов

11:38
  • среда
  • 11 августа 2021

Они пройдут в конце сентября

Правительство Москвы поддержит участие российских команд в финалах двух престижных профессиональных конкурсов — международного кулинарного состязания Bocuse d’Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров — 26 сентября. Город поддержит их участие. Выход в финальную часть сразу двух этих конкурсов — уже большое достижение и признание мастерства наших соотечественников", - отметила Сергунина.

В финале Bocuse d’Or Россию будут представлять Виктор Белей (участник), Герман Владимиров (помощник), Ролан Дебюс (тренер) и Андрей Матюха (член дегустационного жюри). В этом году на формат проведения конкурса оказала влияние пандемия – вместо традиционных тарелок будут использованы коробки навынос. Их дизайн участникам конкурса предстоит придумать.

Участникам Coupe du Monde de la Pâtisserie за 10 часов нужно создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт, и две скульптурных композиции — из карамели и шоколада. От России в финале мирового первенства по кондитерскому искусству выступят известные мастера Андрей Канакин (участник в категории "Шоколад"), Александр Васильев (участник в категории "Карамель") и Антон Афанасьев (участник в категории "Резка льда"). Президент команды — Юлия Иванова.

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