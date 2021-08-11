За сутки в Москве от COVID-19 поправились 3222 пациента

Выявлено 2076 новых случаев заражения

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3222 пациентов, передает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправились уже 1398507 человек.

"В Москве выявлено 2076 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 765 человек, скончались 58 пациентов. На ИВЛ находятся 369 человек", - сказано в сообщении.

Как напомнили в оперштабе, обязательным условием для победы над пандемией является вакцинация. Прививку можно сделать в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцинации представлена здесь.

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