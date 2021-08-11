ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн

12:03
  • среда
  • 11 августа 2021

Такое предложение от властей поступило впервые

Москвичи на полярных станциях примут участие в онлайн-голосовании в сентябре.

Это стало возможно благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), сообщил "Москве 24" руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

"Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью", - сказал Александр Клепиков.

Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться в личном кабинете пользователя на mos.ru . Если указаны данные, совпадающие со сведениями из государственного реестра избирателей, то заявление заполнится автоматически. Отправку подтвердил код, который придет на номер телефона.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Она продлится до 23:59 13 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.