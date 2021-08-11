Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн

Такое предложение от властей поступило впервые

Москвичи на полярных станциях примут участие в онлайн-голосовании в сентябре.

Это стало возможно благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), сообщил "Москве 24" руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

"Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью", - сказал Александр Клепиков.

Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться в личном кабинете пользователя на mos.ru . Если указаны данные, совпадающие со сведениями из государственного реестра избирателей, то заявление заполнится автоматически. Отправку подтвердил код, который придет на номер телефона.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Она продлится до 23:59 13 сентября.

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