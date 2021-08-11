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Россиянам подсказали, как выбирать картофель

12:04
  • среда
  • 11 августа 2021

Без пятен, наростов и глиняных комков

Роскачество составило рекомендации по выбору картофеля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как правильно выбирать груши - советы Роскачества

"Выбирайте ту, на которой нет темных и зеленых пятен, поражений, наростов. Если вы все же купили такой картофель, то зелень и наросты нужно срезать. В позеленевших участках содержится соланин, который в больших количествах вреден для человека", - отмечают эксперты.

Предпочтение, добавили в организации, следует отдавать картошке среднего размера. Именно в таких клубнях содержится оптимальное количество полезных веществ.

Кроме того, имеет смысл избегать плодов с глиняными комками. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о том, что картофель заражен бактериальными инфекциями. Клубни в упаковке должны быть примерно одинаковыми по размеру.

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