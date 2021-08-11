Люди купаются в Черном море, несмотря на разлив нефти

Пятно ветром отнесло прочь от берега

Шторм возле Новороссийска способствовал распространению пятна нефтепродуктов от берега в море.

Из-за этого побережью не требуется серьезная чистка, береговая зона возле разлива нефти достаточно чистая. Люди продолжают купаться в Черном море, заявили в институт океанологии Российской академии наук (РАН).

" Был отжимной ветер от берега в сторону моря <…> Если бы все это прижало к берегу, было бы гораздо хуже. Надо было бы весь берег очищать", - заявил он РИА Новости.

Ученые ожидают, что разлив нефти к концу дня может практически исчезнуть благодаря испарению легких фракций на солнце.

ЧП произошло 7 августа. В Черном море под Новороссийском произошла утечка сырой нефти при погрузке через выносной терминал в греческое судно Minerva Symphony (порт приписки — Пирей). В выходные на пляжах в Широкой Балке и Дюрсо повесили черные флаги, запрещающие купание.

представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заявили, что в воду попало около 12 кубометров нефти, которые образовали пятно площадью 200 квадратных метров. В свою очередь в РАН заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в 400 тысяч раз больше – пятно вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Прокуратура начала проверку. По предварительным данным, утечка произошла из-за разрушенного гидрокомпесатора на выносном причальном устройстве.

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