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В Стамбуле найден мертвым пропавший турист из России

12:27
  • среда
  • 11 августа 2021

Макару Рагину было 20 лет

Возле одного из Принцевых островов найдено тело пропавшего в Стамбуле 28 июля российского туриста, его заметили с проплывающей мимо лодки, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
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"Тело принадлежит российскому туристу Макару Рагину, которого уже две недели разыскивает полиция и родители. Рядом с телом были найдены сумка с бумажником и студенческим билетом россиянина", - сказано в сообщении.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, причины смерти устанавливаются.

Рагину было 20 лет, на отдых в Стамбул он приехал 16 июля. На Принцевы острова он ездил на экскурсию.

Генконсульство России направило запрос в местные правоохранительные органы. Расследование дела продолжается.

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