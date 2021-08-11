В Стамбуле найден мертвым пропавший турист из России

Макару Рагину было 20 лет

Возле одного из Принцевых островов найдено тело пропавшего в Стамбуле 28 июля российского туриста, его заметили с проплывающей мимо лодки, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

"Тело принадлежит российскому туристу Макару Рагину, которого уже две недели разыскивает полиция и родители. Рядом с телом были найдены сумка с бумажником и студенческим билетом россиянина", - сказано в сообщении.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, причины смерти устанавливаются.

Рагину было 20 лет, на отдых в Стамбул он приехал 16 июля. На Принцевы острова он ездил на экскурсию.

Генконсульство России направило запрос в местные правоохранительные органы. Расследование дела продолжается.

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