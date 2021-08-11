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ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в сентябре

12:34
  • среда
  • 11 августа 2021

16 августа состоится жеребьевка партий, по результатам которой будет определено их положение в бюллетене

Центризбирком утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Из постановления ЦИК следует, что наименования партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, размещают в порядке, определяемом жеребьевкой, проведенной ЦИК (жеребьевка пройдет 16 августа).

Бюллетени печатаются на бумаге белого цвета. На лицевую сторону бюллетеня наносится фоновая защитная сетка краской светло-синего цвета. Ширина бюллетеня - 210-211 миллиметров. Длина зависит от количества зарегистрированных партий. Текст размешается только на одной стороне. Нумерация бюллетеней не допускается.

Также указано, что в бюллетенях для голосования по одномандатным округам имена кандидатов размещаются в алфавитном порядке. В бюллетень включаются сведения о судимости кандидатов, указывается, если кандидат выполняет функции иностранного агента.

17-19 сентября в России пройдет многодневное голосование. Россияне будут выбирать федеральных и региональных депутатов, глав сельских поселений и губернаторов. В некоторых регионах пройдет онлайн-голосование.

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