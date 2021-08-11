ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Торговые сети поддержали инициативу "Миллион призов — #ВыбираемВместе"

12:47
  • среда
  • 11 августа 2021

Предприниматели хотят повысить интерес к онлайн-голосованию из-за пандемии

Представители крупных торговых сетей поддержали идею о проведении программы "Миллион призов — #ВыбираемВместе". Многие из них принимали участие в подобной программе во время голосования по поправкам в Конституцию.

"Мы участвовали до этого, и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее", — рассказал начальник управления по внешним связям компании "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин.

Накануне Московская торгово-промышленная палата выступила с инициативой провести программу "Миллион призов — #ВыбираемВместе". Как рассказал президент МТПП Владимир Платонов, предприниматели таким образом хотят повысить интерес москвичей к электронному онлайн-голосованию, чтобы минимизировать риски введения новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.