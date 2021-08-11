Торговые сети поддержали инициативу "Миллион призов — #ВыбираемВместе"

Предприниматели хотят повысить интерес к онлайн-голосованию из-за пандемии

Представители крупных торговых сетей поддержали идею о проведении программы "Миллион призов — #ВыбираемВместе". Многие из них принимали участие в подобной программе во время голосования по поправкам в Конституцию.

"Мы участвовали до этого, и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее", — рассказал начальник управления по внешним связям компании "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин.

Накануне Московская торгово-промышленная палата выступила с инициативой провести программу "Миллион призов — #ВыбираемВместе". Как рассказал президент МТПП Владимир Платонов, предприниматели таким образом хотят повысить интерес москвичей к электронному онлайн-голосованию, чтобы минимизировать риски введения новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

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