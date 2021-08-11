Более 13 тыс. человек записались в московский корпус наблюдателей на выборах

Очное обучение на сегодняшний день прошли 5200 человек

В столичный корпус наблюдателей на выборах записались более 13 тысяч человек, сообщается на сайте Общественной палаты Москвы.

"Все они в обязательном порядке пройдут два этапа обучения, по итогам которого предусмотрено тестирование", - отмечено в сообщении.

Образовательная программа в этом году состоит из двух блоков: очного и дистанционного. Очное обучение на сегодняшний день прошли 5200 человек, дистанционный курс - 7500.

Как уточняется в тексте, большая часть в составе корпуса - новички, уже имеют опыт работы на избирательных участках 40%.

От Общественной палаты Москвы обучение проводят преподаватели факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и МГУУ. Добровольцам рассказывают об их правах в работе на избирательных участках, а также о взаимодействии с членами комиссий и избирателями.

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