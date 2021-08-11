В Роспотребнадзоре прокомментировали необходимость изменить состав вакцины

Коронавирус постоянно мутирует

Состав существующих вакцин от коронавируса могут изменить из-за новых мутаций.

Однако на данном этапе необходимости его менять нет, рассказала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт отметила, что эффективность существующих в России вакцин находится на высоком уровне против всех существующих штаммов COVID-19.

"Но в настоящий момент такой необходимости нет, эффективность их сохраняется на высоком уровне", - подчеркнула Пшеничная.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил высокую эффективность вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "дельта".

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