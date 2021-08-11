Росс и Рэйчел из "Друзей" стали встречаться в реальной жизни

Через 17 лет после закрытия шоу

Американские актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, ставшие звездами благодаря съемкам в ситкоме "Друзья", завязали романтические отношения, пишет портал The Mirror.

Как сообщил источник издания, "химия" между 52-летней Энистон и 54-летним Швиммером взыграла во время съемок специального эпизода "Друзей". Сразу после окончания работы они начали активно переписываться, а потом Швиммер полетел к возлюбленной из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Ранее актер признался, что был сильно влюблен в Энистон во время съемок первого сезона "Друзей". Та позже уточнила, что это было взаимно.

При этом Швиммер отметил, что черту они с Дженнифер никогда не переходили, так как оба в тот момент были в отношениях.

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