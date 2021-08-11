Дедушка в Москве сдал месячного внука в полицию

Зачем - пока неясно

В Москве дедушка сдал своего месячного внука в полицию, представив его как найденыша.

Как стало известно столичной прокуратуре, мужчина обратился в МВД около двух ночи. Он рассказал, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе брошенного новорожденного мальчика.

Малыша доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Зачем мужчина сдал родного внука в полицию – пока неясно. Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.

Личность матери и ее место жительство уже установлены. Ведомство опубликовало кадры из квартиры, в которой проживал малыш. Видно, что семья жила бедно.

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