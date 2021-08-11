"Вектор": в России нет йота-штамма коронавируса

Доминирующим остается вариант "дельта"

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что в России на сегодняшний день нет случаев заражения йота-штаммом коронавируса.

"Наблюдения за циркулирующими вариантами указывают на то, что вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта "дельта" предпосылки к широкому распространению варианта "йота" отсутствуют", - сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что йота-штамм выявили в Нью-Йорке. Летальность этой мутации, считают ученые, может достигать 82%. Кроме того, штамм передается на 25% быстрее других и может ускользать от иммунного ответа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram