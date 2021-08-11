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Путин отметил профицит бюджета Севастополя

14:00
  • среда
  • 11 августа 2021

В регионе растут показатели производства и сельского хозяйства

О социально-экономическом развитии Севастополя доложил сегодня Владимиру Путину губернатор Михаил Развожаев. Встреча состоялась в Кремле.

Одной из главных тем стала также программа реконструкции исторической части города-героя. За последние 30 лет жилые и общественные здания сильно обветшали. Привести центр Севастополя в порядок планируется в течение трёх-четырёх лет. Кроме того, уже реализуются программы газификации и строительства дорог, идут работы по возведению медицинского и культурного кластеров. Растут показатели производства и сельского хозяйства.

"Я знаю, что у вас промышленное производство подрастает, сельское хозяйство подрастает, и бюджет региональный у вас даже с профицитом", - отметил Владимир Путин.

"Профицит, конечно, пока, честно говоря, скромный. Понятно, что мы не провалились даже в 2020 году – 1,5 процента добавили по доходам… В этом году мы тоже большую работу ведём по новым источникам, по приведению в порядок всяких имущественных отношений, земельных, чтобы дополнительные доходы бюджет всё-таки начал получать. По промышленности – это, конечно, в основном малый и средний бизнес, пока ещё в процессе крупные проекты… В общем-то, бюджет социальный, 60 процентов расходов тратится на социальные нужды и на инвестиции в капитальную инфраструктуру, которая тоже в основном носит социальный характер. Это восполнение дефицита социальной инфраструктуры – садики, школы, больницы", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

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