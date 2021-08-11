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В Москве прошел флешмоб среди подростков "Не трать время на соцсети"

14:53
  • среда
  • 11 августа 2021

Подростком показали, чего можно достичь, сделав выбор в пользу спорта

Флешмоб "Не трать время на соцсети" провели сегодня в Москве активисты Южного округа. Юные шахматист, дзюдоист, футболист и художница вышли на улицу с плакатами.  Так они показали, чего достигли, сделав выбор в пользу спорта и творчества и на время отказавшись от гаджетов. Акция прошла по инициативе члена Общественной палаты Евгения Нифантьева. Ранее он предложил открыть в столице больше секций и кружков для детей и подростков.

"Немного времени нужно потратить, чтобы получить разряд в любимом виде спорта или научиться рисовать. Конечно же, если не тратить это время на соцсети и компьютерные игры. Сегодня подростки попадают в ловушку, в настоящую западню вместе с гаджетами. И как их оттуда вытащить? Только собственным примером", - заявил Нифантьев.

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Флешмоб среди подростков "Не трать время на соцсети"
Флешмоб среди подростков "Не трать время на соцсети"
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