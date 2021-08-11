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Саблин обсудил с учителями школ ТиНАО развитие юношеского спорта

14:45
  • среда
  • 11 августа 2021

Говорили и о патриотическом воспитании детей

Развитие юношеского спорта и патриотическое воспитание детей и подростков обсуждали сегодня в главном штабе Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". На встрече с педагогами образовательных учреждений Троицкого и Новомосковского округов столицы депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что за несколько лет в этих школах ветераны провели тысячи уроков мужества. Созданы десятки кадетских классов. Организованы выставки, посвящённые 80-летию битвы под Москвой. На встрече обсудили и новые проекты, направленные на поддержку детского и молодёжного спорта.

"Сегодня обсудили со всеми директорами, чтобы в каждой школе везде сделать футбольные команды. Это важно, потому что футбол должен быть массовым, тогда будет результат. Футбол - командная игра, учит работать в команде", - сказал Саблин.

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