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Как работает Московский городской Центр реабилитации

15:08
  • среда
  • 11 августа 2021

За 10 лет помощь в центре получили более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек получили помощь в Московском городском Центре реабилитации за 10 лет. В этом году медицинский комплекс отмечает юбилей. В команде - настоящие профессионалы своего дела - медики, реабилитологи, неврологи, массажисты, логопеды. Среди пациентов - не только взрослые, но и дети. Помощь оказывают и на дому тем больным, транспортировка которых невозможна.

После таких занятий Слава обожает бегать босиком. Он различает текстуру поверхности и при этом переживает целую палитру эмоций. Этот маленький шаг ребенка - огромный прорыв в его реабилитации. И вот совсем чудо - четырехлетний мальчик контактирует с другими людьми.

"Он не мог ходить, ни ползать, ни сидеть, ни жевать, ни произносить звуков. Вообще практически ничего не умели. Постоянно на ручках", - говорит мама пациента Центра реабилитации Светлана Битюкова.

В Московском центре реабилитации научили всему, что Слава не мог сделать в силу серьёзного диагноза, за три курса реабилитации, разработанной с учетом его особенностей. Прогресс одного конкретного пациента – цель работы целого коллектива.

- Миша, где у нас правая рука?

Она не слушается. У детей с ДЦП, как правило, поражена одна из сторон туловища. Потому Миша норовит затянуть левой. Она рабочая. Стиснул зубы, сердится, но старается. И вот победа!

- И затянули в разные стороны! Браво!

Посетители Центра реабилитации – в основном, пациенты с ДЦП. Но есть и пострадавшие после травм и перенёсшие инсульт. Дети от 1 месяца и взрослые. Для всех - одно и то же правило.

"Индивидуальный подход. Это очень важно с такими детьми. Максимально важно. Потому что ребенка знают и понимают, что ему надо", - сообщила мама пациента Центра реабилитации Евгения Иванова.

В базе Центра – есть программа. Она фиксирует достигнутый  эффект. Миша за прошлый курс заработал 1 балл. Это много. Ведь счёт идёт на сотые. Костюм "Регент" формирует правильную осанку и здоровую походку. Мышечная память сохраняется и после процедуры.

Это, к слову, космические технологии. "Нагрузочный" костюм предназначен для работы на орбите. Перекочевал в реабилитацию благодаря специалистам Центра. 10 лет назад под восстановительное лечение здесь адаптировали лучшие мировые наработки.

"Мы говорим об эффективной реабилитации. Что это такое? Это значит, что каждый случай - это индивидуальность, потому что разные ограничения, разные ресурсы организма, разные запросы человека и семьи", - сказала Ольга Михайлова, директор Московского городского Центра реабилитации.

Что подойдёт одному, для другого – зря потраченное время. В Центре нашли идеальную формулу, которой теперь делятся с коллегами. Наработки тиражируются по всей стране.

О самочувствии пациента регулярно справляются. Мало ли трудностей... Бесплатный курс реабилитации доступен раз в год. Если нужно, на ситуацию повлияют. Индивидуальный подход – это ведь не только красивые слова.

Анастасия Мартынова, Николай Карбанов, Марина Шишлакова, "ТВ Центр".

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Московский городской Центр реабилитации
Московский городской Центр реабилитации
Московский городской Центр реабилитации
Московский городской Центр реабилитации
Московский городской Центр реабилитации
Московский городской Центр реабилитации
Московский городской Центр реабилитации
Московский городской Центр реабилитации
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