Как работает Московский городской Центр реабилитации

За 10 лет помощь в центре получили более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек получили помощь в Московском городском Центре реабилитации за 10 лет. В этом году медицинский комплекс отмечает юбилей. В команде - настоящие профессионалы своего дела - медики, реабилитологи, неврологи, массажисты, логопеды. Среди пациентов - не только взрослые, но и дети. Помощь оказывают и на дому тем больным, транспортировка которых невозможна.

После таких занятий Слава обожает бегать босиком. Он различает текстуру поверхности и при этом переживает целую палитру эмоций. Этот маленький шаг ребенка - огромный прорыв в его реабилитации. И вот совсем чудо - четырехлетний мальчик контактирует с другими людьми.

"Он не мог ходить, ни ползать, ни сидеть, ни жевать, ни произносить звуков. Вообще практически ничего не умели. Постоянно на ручках", - говорит мама пациента Центра реабилитации Светлана Битюкова.

В Московском центре реабилитации научили всему, что Слава не мог сделать в силу серьёзного диагноза, за три курса реабилитации, разработанной с учетом его особенностей. Прогресс одного конкретного пациента – цель работы целого коллектива.

- Миша, где у нас правая рука?

Она не слушается. У детей с ДЦП, как правило, поражена одна из сторон туловища. Потому Миша норовит затянуть левой. Она рабочая. Стиснул зубы, сердится, но старается. И вот победа!

- И затянули в разные стороны! Браво!

Посетители Центра реабилитации – в основном, пациенты с ДЦП. Но есть и пострадавшие после травм и перенёсшие инсульт. Дети от 1 месяца и взрослые. Для всех - одно и то же правило.

"Индивидуальный подход. Это очень важно с такими детьми. Максимально важно. Потому что ребенка знают и понимают, что ему надо", - сообщила мама пациента Центра реабилитации Евгения Иванова.

В базе Центра – есть программа. Она фиксирует достигнутый эффект. Миша за прошлый курс заработал 1 балл. Это много. Ведь счёт идёт на сотые. Костюм "Регент" формирует правильную осанку и здоровую походку. Мышечная память сохраняется и после процедуры.

Это, к слову, космические технологии. "Нагрузочный" костюм предназначен для работы на орбите. Перекочевал в реабилитацию благодаря специалистам Центра. 10 лет назад под восстановительное лечение здесь адаптировали лучшие мировые наработки.

"Мы говорим об эффективной реабилитации. Что это такое? Это значит, что каждый случай - это индивидуальность, потому что разные ограничения, разные ресурсы организма, разные запросы человека и семьи", - сказала Ольга Михайлова, директор Московского городского Центра реабилитации.

Что подойдёт одному, для другого – зря потраченное время. В Центре нашли идеальную формулу, которой теперь делятся с коллегами. Наработки тиражируются по всей стране.

О самочувствии пациента регулярно справляются. Мало ли трудностей... Бесплатный курс реабилитации доступен раз в год. Если нужно, на ситуацию повлияют. Индивидуальный подход – это ведь не только красивые слова.

Анастасия Мартынова, Николай Карбанов, Марина Шишлакова, "ТВ Центр".

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