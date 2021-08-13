Участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным в выходные дни

Новый режим будет действовать до середины осени

Участок набережной Тараса Шевченко сделают пешеходным в выходные и праздничные дни. Речь идет об отрезке между Бородинским и Дорогомиловским мостами. Ограничения вступят в силу уже сегодня в 11 часов вечера и будут действовать до 6 утра понедельника. Проезд для машин будут закрывать и накануне праздников.

В Дептрансе напомнили, что такие изменения в движении практикуют не первый год. Москвичи любят гулять по набережной и считают её одной из самых красивых. Новый режим будет действовать до середины осени.

"Участок набережной Тараса Шевченко от дома 12 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион" станет пешеходным в выходные и праздники. Ограничения для автотранспорта будут действовать с 13 августа по 31 октября", - сообщил Сергей Назаров, руководитель дирекции организации дорожного движения ЦОДД.

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