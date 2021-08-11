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Как наблюдать метеорный поток Персеиды

15:13
  • среда
  • 11 августа 2021

Космический ливень традиционно украшает августовское небо

В ночь на пятницу над Москвой развернётся захватывающее звёздное шоу - метеорный поток Персеид. Космический ливень традиционно украшает августовское небо, но на этот раз он обещает быть особенно зрелищным. На небосклоне появятся до 110 падающих звезд в час! Насладиться астрономическим явлением невооруженным глазом смогут жители всех стран Северного полушария. Главное - выбрать открытое пространство, чтобы обзору не мешали высокие здания и деревья.

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