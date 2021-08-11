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Тайные шифры и шпионские технологии: в Москве откроется Музей криптографии

15:11
  • среда
  • 11 августа 2021

Первое в своем роде пространство откроет двери уже в конце осени

Детский приют, НИИ-2, "Объект номер восемь", марфинская "шарашка" - все это прозвища исторического здания на Ботанической улице на северо-востоке Москвы. Осенью к этому перечню прибавится еще одно название - Музей криптографии. Для его открытия спецслужбам пришлось поделиться секретными данными.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной (см. видео).

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