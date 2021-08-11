ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд оставил под арестом пошутившего про русских комика Мирзализаде

13:48
  • среда
  • 11 августа 2021

Стендапер извинился

Мосгорсуд признал законным решение Таганского суда столицы, который назначил десять суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде за разжигание межнациональной розни.

Апелляция комика отклонена, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В отношении Мирзализаде составили административный протокол по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"

Поводом для разбирательства стал фрагмент из шоу "Разгоны" на YouTube. Артист рассказал о расизме арендодателей, которые отказываются сдавать квартиры в Москве людям с "непривычными" именами. В то время как русские не всегда оставляют после себя жилье в приглядном виде.

"Я извиняюсь перед всеми, кто видел исключительно этот фрагмент и кто оскорбился", - заявил на заседании Мосгорсуда Мирзализаде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Комик Мирзализаде
Комик Мирзализаде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.