Суд оставил под арестом пошутившего про русских комика Мирзализаде

Стендапер извинился

Мосгорсуд признал законным решение Таганского суда столицы, который назначил десять суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде за разжигание межнациональной розни.

Апелляция комика отклонена, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В отношении Мирзализаде составили административный протокол по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"

Поводом для разбирательства стал фрагмент из шоу "Разгоны" на YouTube. Артист рассказал о расизме арендодателей, которые отказываются сдавать квартиры в Москве людям с "непривычными" именами. В то время как русские не всегда оставляют после себя жилье в приглядном виде.

"Я извиняюсь перед всеми, кто видел исключительно этот фрагмент и кто оскорбился", - заявил на заседании Мосгорсуда Мирзализаде.

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