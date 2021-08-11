В Подмосковье из западни спасли трех котят

Их отчаянное пищание услышали дети

В Подмосковном Солнечногорске из западни спасли трех котят. Их отчаянное пищание услышали местные дети. Пошли на мяуканье и выяснили, что звуки доносятся из двухметровой трубы, уходившей далеко под землю. Ребята поняли, что сами не справятся и вызвали спецслужбы.

Достать пленников из узкого отверстия оказалось непросто даже спасателям - пришлось использовать петли для отлова животных. Они опустили один конец троса в трубу и аккуратно вытянули детенышей. Чтобы успокоить котят, подростки сразу закутали их в плед и отогрели, а также пообещали пристроить маленьких экстремалов.

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