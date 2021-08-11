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В Москве пресекли торговлю незарегистрированными лекарствами

15:06
  • среда
  • 11 августа 2021

Возбуждено уголовное дело

В Москве полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой торговали незарегистрированными лекарствами. Препараты закупали в Китае и Индии, а реализовывали через интернет, используя сайты, мессенджеры и соцсети.

Самым популярным препаратом был так называемый гормон роста. В ходе масштабных обысков обнаружено свыше 800 упаковок лекарств. Возбуждено уголовное дело.

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