В Москве пресекли торговлю незарегистрированными лекарствами

Возбуждено уголовное дело

В Москве полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой торговали незарегистрированными лекарствами. Препараты закупали в Китае и Индии, а реализовывали через интернет, используя сайты, мессенджеры и соцсети.

Самым популярным препаратом был так называемый гормон роста. В ходе масштабных обысков обнаружено свыше 800 упаковок лекарств. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram