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Полиция задержала автоугонщиков из Подмосковья

15:03
  • среда
  • 11 августа 2021

Последнюю кражу они совершили в поселке Новый городок Одинцовского округа

Подмосковные полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали с поличным двух мужчин, которые угоняли автомобили. Последнюю кражу они совершили в поселке Новый городок Одинцовского округа: сначала днем выследили иномарку, а уже ночью подобрали электронный ключ и похитили машину.

Задержали  преступников в Тверской области. В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, денежные средства, радиооборудование, транспортные номера и даже список адресов. Рядом с домом нашли и похищенный автомобиль. Заведено уголовное дело, но подозреваемые свою вину до сих пор не признали. "ТВ Центр" публикует видео допроса подозреваемых (см. видео).

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