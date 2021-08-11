Хорошая погода ждет москвичей в выходные дни

Об этом сообщили в Гидрометцентре

Москва находится в ожидании рекорда по количеству осадков за 100 лет. Дождь начался ещё минувшей ночью и к утру только усилился.

Виной всему атмосферный фронт, который проходит через столичный регион. Но больше всего свой нрав он покажет в ночь на четверг. Местами может выпасть до 30 миллиметров осадков, что превышает треть месячной нормы. В текущем столетии 12 августа вообще может стать самым дождливым. Пока такой рекорд принадлежит 1980 году. Тогда на ВДНХ фиксировали 38,2 миллиметра.

"Ну, и радостная новость, что в выходные все-таки ожидается хорошая погода. В субботу без осадков, днем 21-26 градусов, в воскресенье, правда, может быть небольшой кратковременный дождь, но тепло 22-27 градусов и в начале следующей недели температура в столице 23-28 градусов, возможен, правда, кратковременный дождь", - сообщила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

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