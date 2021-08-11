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Цель - Лига чемпионов: главное из первой пресс-конференции Месси в Париже

13:54
  • среда
  • 11 августа 2021

За "ПСЖ" аргентинец будет играть под 30-м номером

В Париже на стадионе "Парк де Пранс" состоялась пресс-конференция с участием нового форварда клуба "ПСЖ" - аргентинца Лионеля Месси. Транслировал ее клубный канал парижан.
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Длилось мероприятие 40 минут. В конце аргентинец вместе с президентом "ПСЖ" и спортивным директором сфотографировались, держа в руках футболку с фамилией Месси и 30-м номером.

Отвечал на вопросы форвард на испанском.

"Все знают, как я уходил из "Барселоны". Но после перехода в "ПСЖ" я чувствую себя счастливым. У меня такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт", - сказал игрок.

Он добавил, что его приятно поразил столь теплый прием со стороны фанатов в Париже. По словам Месси, ему не терпится начать новую жизнь. К тренировкам нападающий хочет приступить как можно скорее.

Среди своих новых партнеров по команде Месси особо выделил Киллиана Мбаппе, Анхеля Ди Марию, Леандро Паредеса и Неймара. Последний, признался аргентинец. сыграл в его решении подписаться с "ПСЖ" значимую роль - раньше они оба выступали за "Барселону" и отлично сыгрались.

"Команда готова. Есть новые трансферы, но клуб уже был близок и готов к победе. Я лишь пришел сюда, чтобы помочь. Моя мечта - вновь выиграть трофей. Думаю, Париж лучшее место для этого", - сказал Месси по поводу планов парижан наконец выиграть Лигу чемпионов - главный клубный турнир континента.

Нападающий добавил, что играть в футболке другой команды будет странно, но он готов к возможной встрече с "Барселоной" в ЛЧ.

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