Опубликовано видео горящего автобуса в Москве

В результате происшествия никто не пострадал
Столичная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с автобусом, который сегодня утром загорелся на Ленинградском проспекте.
Всё произошло в районе 77-го дома. Очевидец снял на мобильный телефон языки пламени, которые вырывались из моторной части автобуса. Установлено, что транспортное средство принадлежит частному перевозчику. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на Ленинградском проспекте некоторое время было затруднено.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram