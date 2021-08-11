Опубликовано видео горящего автобуса в Москве

В результате происшествия никто не пострадал

Столичная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с автобусом, который сегодня утром загорелся на Ленинградском проспекте.

Всё произошло в районе 77-го дома. Очевидец снял на мобильный телефон языки пламени, которые вырывались из моторной части автобуса. Установлено, что транспортное средство принадлежит частному перевозчику. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на Ленинградском проспекте некоторое время было затруднено.

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