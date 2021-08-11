Евгений Попов: проблема переселения в новые дома по программе реновации решается в районе Филевский парк

Государство обязано создать условия для комфортной жизни своих граждан, считает он

Смотровые ордера на новые квартиры по программе реновации получили 20 семей, проживавшие в аварийных домах по улицам Заречной, Новозаводской и Большой Филевской в районе Филевский парк. Ускорить сроки переселения москвичей удалось благодаря активности жителей и медийной поддержке тележурналиста Евгения Попова.

"Сегодня собственное жилье выбирали люди, которые долгие годы жили в абсолютно неприемлемых условиях – в тесных, аварийных квартирах. Поэтому за них особенно радостно. Мы вместе с инициативной группой горожан приложили немало усилий, чтобы этого дня новоселам не пришлось ждать еще год или два, как им было обещано", - сказал Попов, подчеркнув, что социальное благополучие людей – один из важных критериев качества жизни.

Евгений Попов подключился к решению проблемы в апреле, когда стало понятно, что переселение жителей домов на указанных улицах затягивается. Журналист надеется, что до конца года все жители ветхих домов, расположенных на этих улицах в районе Филевский парк, смогут стать владельцами современных и комфортных квартир.

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