На Украине продлили карантин до октября

Это же касается и режима ЧС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о принятом властями страны решении продлить адаптивный карантин.

"Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране", - приводит слова политика ТАСС.

Эпидемическую ситуацию на Украине Шмыгаль назвал контролируемой, уточнив, что "фиксируются негативные тенденции увеличения госпитализаций".

При адаптивном карантине ограничения в каждом регионе устанавливаются отдельно - в зависимости от обстановки.

На Украине за все время пандемии подтверждены 2261354 случая COVID-19, 53149 пациентов умерли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram