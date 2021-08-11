На Украине продлили карантин до октября

Это же касается и режима ЧС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о принятом властями страны решении продлить адаптивный карантин.
"Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране", - приводит слова политика ТАСС.
Эпидемическую ситуацию на Украине Шмыгаль назвал контролируемой, уточнив, что "фиксируются негативные тенденции увеличения госпитализаций".
При адаптивном карантине ограничения в каждом регионе устанавливаются отдельно - в зависимости от обстановки.
На Украине за все время пандемии подтверждены 2261354 случая COVID-19, 53149 пациентов умерли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram