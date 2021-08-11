ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Якутию отправят специалистов по борьбе с ковидом в условиях задымления

14:31
  • среда
  • 11 августа 2021

Такое распоряжение поступило от Минздрава

Специалисты Минздрава Россию поедут в Якутию для борьбы с коронавирусом в условиях задымления.
В Якутию прибыли дополнительные силы МЧС для тушения пожаров

Соответствующее поручение дал глава ведомства Михаил Мурашко. Эксперты проведут исследования влияния дыма от лесных пожаров на здоровье.

"В Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

На данный момент в Якутии горят более 3,5 миллиона гектар леса. Дым от лесных пожаров уже накрыл ряд населенных пунктов 11 российских регионов, Павлодарскую область Казахстана и достиг Северного полюса. В ближайшие дни синоптики ждут ослабление влияния циклона в регионе и рассеивание дымовой завесы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Лесные пожары в Якутии
Лесные пожары в Якутии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.