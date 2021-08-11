В Якутию отправят специалистов по борьбе с ковидом в условиях задымления

Такое распоряжение поступило от Минздрава

Специалисты Минздрава Россию поедут в Якутию для борьбы с коронавирусом в условиях задымления.

Соответствующее поручение дал глава ведомства Михаил Мурашко. Эксперты проведут исследования влияния дыма от лесных пожаров на здоровье.

"В Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

На данный момент в Якутии горят более 3,5 миллиона гектар леса. Дым от лесных пожаров уже накрыл ряд населенных пунктов 11 российских регионов, Павлодарскую область Казахстана и достиг Северного полюса. В ближайшие дни синоптики ждут ослабление влияния циклона в регионе и рассеивание дымовой завесы.

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