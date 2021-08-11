Макрон призвал вакцинироваться всех, кто может

В условиях пандемии придется жить еще многие месяцы, считает президент Франции

В ходе внеочередного заседания Совета по обороне в среду президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что санитарный кризис в стране не кончился.

"Все французы, которые могут, должны вакцинироваться", - сказал глава государства, добавив, что в условиях пандемии придется жить еще многие месяцы (цитата по ТАСС).

Как напомнил Макрон, планы властей - привить хотя бы одним компонентом 50 миллионов человек до конца августа.

Ситуацию на Антильских островах (заморская территория Франции) лидер охарактеризовал как чрезвычайную - там наблюдается взрывообразный рост числа заражений в тяжелой форме. Альтернативой для введенного "санитарного пропуска" Макрон назвал закрытие страны.

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