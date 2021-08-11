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Торговые сети примут участие в акции "Миллион призов" среди голосующих онлайн

14:43
  • среда
  • 11 августа 2021

Онлайн-голосование минимизирует риски от коронавируса

В Москве пройдет акция "Миллион призов — #ВыбираемВместе" для тех, кто с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму.

С такой инициативой 10 августа выступила Московская торгово-промышленная палата. Ожидается, что акция простимулирует интерес москвичей к электронному онлайн голосованию и благодаря этому поможет минимизировать риски от коронавируса, ОРВИ и гриппа.

По словам президента МТПП Владимира Платонова, бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития. Акцию "Миллион призов" уже поддержали представители крупных сетей. Многие из них принимали участие в подобной программе в 2020 году во время голосования по внесению поправок в Конституцию.

 "Мы участвовали до этого, и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее", - подчеркнул начальник управления по внешним связям компании "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин.

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