Торговые сети примут участие в акции "Миллион призов" среди голосующих онлайн

Онлайн-голосование минимизирует риски от коронавируса

В Москве пройдет акция "Миллион призов — #ВыбираемВместе" для тех, кто с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму.

С такой инициативой 10 августа выступила Московская торгово-промышленная палата. Ожидается, что акция простимулирует интерес москвичей к электронному онлайн голосованию и благодаря этому поможет минимизировать риски от коронавируса, ОРВИ и гриппа.

По словам президента МТПП Владимира Платонова, бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития. Акцию "Миллион призов" уже поддержали представители крупных сетей. Многие из них принимали участие в подобной программе в 2020 году во время голосования по внесению поправок в Конституцию.

"Мы участвовали до этого, и будем участвовать в этот раз. Мы ничего плохого не видим в этой акции, из-за этого и поддерживаем ее", - подчеркнул начальник управления по внешним связям компании "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram