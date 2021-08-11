Россия и Япония обсудили Курилы и мирный договор

Главы МИД переговорили по телефону

В среду по инициативе японской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Японии Сергеем Лавровым и Тосимицу Мотэги, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - отмечено в сообщении.

Кроме того, главы МИД обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре.

Также обсуждался график дальнейших контактов между двумя странами. Это касается в том числе заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие - разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

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