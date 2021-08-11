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Врач объяснила странную походку Лукашенко

15:28
  • среда
  • 11 августа 2021

Пользователей соцсетей встревожены здоровьем президента Белоруссии

В соцсетях обсуждают видео с пресс-конференции Александра Лукашенко, которая продолжалась более восьми часов. Пользователи заметили странную походку президента Белоруссии. Некоторые предположили, что у политика имеются проблемы со здоровьем, которые он скрывает от граждан.
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По этому поводу свои объяснения дала опрошенная "Ридусом" врач-терапевт. По ее словам, это не слабость и не головокружение.

"Судя по видео, у него, скорее, спину защемило или нога затекла. Но это не шаткость, как при инсульте. Здоров как бык", - сказала она.

Ранее стало известно, что Лукашенко установил новый рекорд длительности "Большого разговора". Во мероприятии участвовали около 300 представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.

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