Взрыв прогремел на крупнейшем заводе пиротехники в Иране

Погиб рабочий

ЧП на крупнейшем предприятии по производству пиротехники в Иране. На фабрике по производству фейерверков в городе Больдаджи на юго-западе страны прогремел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек.

"В результате взрыва в одном из зданий фабрики женщина, работавшая на этом заводе, скончалась из-за сильной взрывной волны и тяжести полученных травм", - сообщил телеканал IRIB.

Фабрика в Больдаджи – крупнейшее предприятие по производству фейерверков в Иране. Работают на нем в две смены более 120 человек. Причины инцидента выясняет полиция, на место происшествия направлены экстренные и медицинские службы, бригады общества Красного полумесяца, передает РИА Новости.

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